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Штаб: В четверг погибли 2 бойцов, боевики стреляют из танков и "градов"

Четверг, 2 февраля 2017, 17:39

В зоне проведения АТО 2 февраля погибли двое украинских бойцов, девять получили ранения.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Всего за день зафиксировано 54 обстрела.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Песках – минометы и БМП противника", - говорится в сообщении.

Указывается, что на Мариупольском направлении по позициям ВСУ в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П", 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяном, Широкино, Опытном, Марьинке, Чермалыке.

"По Березовом и Водяном боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер. На Луганском направлении – из минометов обстреляли Крымское. С гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку", - сообщили в штабе.

Как известно, в четверг ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке не смогли начаться из-за обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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