В Донецке прогремел мощный взрыв
Четверг, 2 февраля 2017, 20:37
В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.
Как пишут пользователи в социальных сетях, сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.
"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.
Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.
"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.
В настоящее время о причинах взрыва и пострадавших информации нет.
Похожие взрывы прогремели в Донецке 4 декабря 2016 года, тогда был уничтожен склад боеприпасов боевиков, а также 1 марта 2016 года.
Украинская правда