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США и Чехия выполнят наблюдательный полет над Россией

Понедельник, 10 апреля 2017, 04:41

Американский самолет ОС-135Б с 10 по 14 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках договора по открытому небу.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передают "РИА Новости".

"В период с 10 по 14 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б", — сказал он.

Отмечается, что российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование.

Темы: РосcияСША
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