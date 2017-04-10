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Активность ВМФ России в Европе сейчас выше, чем во времена холодной войны – адмирал НАТО

Понедельник, 10 апреля 2017, 06:14

Недавняя активность военно-морского флота России в Европе превышает уровень, наблюдавшийся во времена "холодной войны".

Об этом заявила главнокомандующая силами ВМС НАТО в Европе и Африке адмирал Мишель Ховард, передает Reuters.

"Мы видим активность, которую не видели даже тогда, когда был Советский Союз. Это беспрецедентная деятельность", - сказала она.

В качестве примера Ховард привела такие действия России, как размещение авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, усиление патрулирования в северной части Атлантического и Арктического регионов, внеплановые развертывания подводных лодок и активность подлодок в Черном море.

"Они (флот РФ) - глобальный флот, я понимаю это, но его активность значительно усилилась за последние пару лет", - сказала Ховард.

По ее мнению также существует опасность того, что члены НАТО сосредоточатся на других интересах, упуская из виду деятельность России.

Кроме того, Ховард подчеркнула, что маневры ВМФ РФ происходили на фоне роста кибератак Москвы, а также "непрофессиональных" сближений со стороны российских самолетов с самолетами США и других членов Альянса.

Темы: РосcияЕвропа
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