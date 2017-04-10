Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве полиция остановила нетрезвого сотрудника российского консульства - СМИ

Понедельник, 10 апреля 2017, 08:48

В Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Так, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как нетрезвый водитель садился за руль. После остановки он сразу вызвал сотрудника российского консульства.

Вместе они сначала не понимали украинский язык, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье - большой грех.

Впрочем, когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. На него составили админпротокол, который передали в Министерство иностранных дел. Автомобиль с дипломатическими номерами приехал забирать еще один сотрудник российского консульства.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: