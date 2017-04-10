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В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

Понедельник, 10 апреля 2017, 12:53

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.

Об этом на брифинге 10 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах ВСУ не было, двое военнослужащих получили ранения и травмы", – сказал полковник.

По его словам, 1 боец получил ранение в районе Авдеевки в результате подрыва на взрывном устройстве, еще 1 – травмирован в результате обстрела боевиками позиции "Шахта Бутовка".

Украинская правда

Темы: АТО
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