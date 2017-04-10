Боевики из минометов обстреляли окрестности Новотроицкого

Пророссийские боевики обстреляли из минометов окрестности Новотроицкого.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Вблизи Мариуполя позиции украинских войск в районе населенного пункта Новотроицкое были обстреляны из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет.

Украинская правда