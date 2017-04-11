Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сирии погибли еще двое российских военных

Вторник, 11 апреля 2017, 14:46

Двое российских военнослужащих погибли и один получил ранения в результате атаки в Сирии.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские военные контрактной службы находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником.

"Они подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - говорится в сообщении.

Во вторник утром стало известно, что в Сирии от минометного огня погибли еще двое российских военных.

22 марта сообщалось о гибели в Сирии девяти россиян, о смерти которых официально не рассказівали. Как удалось выяснить изданию РБК и группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), по меньшей мере шесть из них были наемниками так называемой частной военной компании Вагнера.

С начала военной операции России в Сирии Минобороны официально подтвердило гибель 28 российских военнослужащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcиячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Сирия
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: