Пограничники собирают информацию о лицах, которые незаконно въехали в Крым

Государственная пограничная служба Украины ввела информационный ресурс, позволяющий гражданам сообщать о лицах, въехавших в оккупированный Россией Крым с нарушением украинского законодательства.



Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГПСУ.



На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок "стоп-лист", который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали в оккупированную АР Крым.



В ведомстве отмечают, что использовать полученную информацию как дополнительную в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

Там напоминают, что на основании ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда/выезда на /с оккупированные территории) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы, нарушившие порядок въезда в оккупированную АР Крым или выезда из нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

О требованиях законодательства Украины, регламентирующего порядок посещения временно оккупированной АР Крым можно ознакомиться здесь.