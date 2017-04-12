Amnesty International призвала Тиллерсона обсудить в России права человека

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в течении его нынешнего визита в Москву обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос о правах человека в этой стране.

Об этом говорится в пресс-релизе правозащитников, передает "Радио Свобода".

Правозащитники считают, что вопросы прав человека в России так же должен быть предметом обсуждения, а не только положение в Сирии.

В Amnesty International выразили мнение, что ответственность за кровопролитие в Сирии должны признать и США, и Россия и положить конец страданиям сирийского народа. Но геополитические вопросы не должны отвлекать внимание от многочисленных нарушений прав человека внутри России.

Правозащитники отметили, что в первые месяцы 2017 года в России началась новая волна политических репрессий, вызванных принятием в конце прошлого года ряд законов, которые еще больше ограничивают права на свободу выражения мнения и свободу собраний.

Как известно, Тиллерсон во вторник прибыл с первым визитом в Россию, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



Ранее журналист Стив Херман отметил, что в расписании визита Тиллерсона в Россию исчезла встреча с Путиным.