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ВССУ запретил судам называть оккупированные территории "республиками"

Среда, 12 апреля 2017, 02:18

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел сообщил судам низших уровней о недопустимости использования в судебных решениях названий "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" применительно к временно оккупированным территориям.

Согласно информационному письму ВССУ, иногда в резолютивной части судебных решений содержатся указания на то, что место наступления фактов, имеющих юридическое значение (рождение или смерть) происходило в населенных пунктах т.н. "Донецкой народной республики".

"В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни т.н. "Донецкой народной республики", ни т.н. "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок местного самоуправления. Они признаны временно оккупированными территориями", - сказано в письме.

ВССУ поручил судам использовать корректные формулировки для населенных пунктов, находящихся на оккупированной территории, то есть без указания вышеуказанных словосочетаний.

"Интерфакс-Украина"

Темы: суд
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