На месте взрывов в Дортмунде нашли признательную записку

На месте взрывов в Дортмунде возле автобуса футбольной команды "Боруссия" была обнаружена записка, составитель или составители которой берут на себя ответственность за случившееся.

Об этом сообщила на пресс-конференции представитель прокуратуры, передает DW.

Она отказалась раскрывать содержание записки, заявив, что правоохранители изучают находку. В прокуратуре уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, но пока ничто не указывает на то, что случившееся следует квалифицировать как теракт. На данный момент расследование проводится по подозрению в покушении на убийство.

При этом как заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге, власти исходят из того, что это была намеренная атака на команду "Боруссия".

На месте происшествия был также обнаружен еще один подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Сейчас следователи проверяют все улики, однако детали происшествия пока неизвестны.

Как известно, 11 апреля возле автобуса немецкого футбольного клуба "Боруссия" произошло три взрыва, когда он отъезжал от отеля, где были размещены спортсмены. В результате ранение получил центральный защитник, испанец Марк Бартра.