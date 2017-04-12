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Замглавы МИД: Кое-кто в Венгрии делает нам удар в спину

Среда, 12 апреля 2017, 15:10

Есть много сил, заинтересованных в столкновении этнических групп в Украине, и это не только Россия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Украинским новостям.

Он рассказал, что была проведена встреча, где послам иностранных государств, было где-то 32 посла, давал брифинг по поводу ситуации, которая состоялась, в частности, обстрела польского консульства.

"Используется любая возможность столкнуть лбами любые этнические группы на территории нашего государства. И все эти акты четко координируются. Но мы далеки от того, чтобы во всех бедах обвинять Россию", - отметил он.

"Кое-кто из безответственных политиков, в частности, в Венгрии решил, что настало удобное время как над Украиной можно немножко поиздеваться или что-то украсть, потому что она находится в тяжелом положении. Это удар в спину, и я думаю, что нашему государству просто надо стать сильнее, демонстрировать способность защищать как интересы отдельных этнических групп, так и беспокоиться о своей национальной безопасности ", - подчеркнул он.

"Нам сейчас сложно, потому что у нас враг "не у ворот, а во дворе" находится, но со временем мы решим все эти вопросы и наведем порядок и на всех остальных направлениях. Я в этом убежден. И мы над этим работаем", - отметил Пристайко.

Он также рассказал, что по обстрелу консульства Польши до сих пор ведется расследование. "И, в силу определенных ограничений, мы не можем сообщить много", - добавил он.

"Но данные, которые есть, свидетельствуют о наличии значительного количества заинтересованных сторон, и не всегда они внутри страны. Понимая нашу с вами проблему, они намерены расшатать ситуацию еще больше", - отметил он.

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