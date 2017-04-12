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С начала года в зоне АТО погибли 69 военнослужащих – Порошенко

Среда, 12 апреля 2017, 16:13

В течение 2017 года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих Вооруженных Сил и более 420 были ранены.

Об этом сказал в среду президент Петр Порошенко, посещая одну из танковых бригад во время рабочей поездки в Луганскую область, информирует пресс-служба главы государства.

Всего же за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств – Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других.

Украинская правда

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Темы: АТО
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