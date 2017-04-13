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Из-за обстрела боевиками шахты "Бутовка" погиб боец ​​ВСУ

Четверг, 13 апреля 2017, 00:17

В результате минометного обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта "Бутовка", погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, продолжают нарушать "режим тишины", применяя в том числе тяжелое вооружение.

"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта "Бутовка", во время которого противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задание на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным штаба, с начала суток, применения противником минометов калибра 120 мм и 82 мм зафиксированы во время обстрелов позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное, шахта "Бутовка". Также минометы калибра 82 миллиметра враг применил вблизи Марьинки и Авдеевки.

С начала суток российско-оккупационные войска 52 раза нарушили "режим тишины". По состоянию на 18:00 ранения получили двое военнослужащих сил АТО.

Ранее, 12 апреля, президент Петр Порошенко сообщил, что с начала 2017 от вражеских обстрелов погибло 69 военнослужащих Вооруженных Сил и более 420 были ранены.

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Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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