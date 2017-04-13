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Трюдо: РФ должна сделать выбор между Асадом и международным сообществом

Четверг, 13 апреля 2017, 03:44

Международное сообщество призывает Владимира Путина принять "правильное решение", выбирая между поддержкой сирийского режима или сотрудничеством с остальным миром.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Россия должна сделать выбор между тем,  продолжает ли она поддержку режима Асада или выступает вместе с международным сообществом. Для Путина наступил момент выбора и мы международное сообщество, решительно призываем его принять правильное решение ", - сказал Трюдо.

Как сообщалось, ранее подобный ультиматум выдвинул России Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним также: 4 апреля во время химической атаки на город Хан-Шейхун в Сирии погибли 89 человек. В ответ на атаку США выпустили по сирийской авиабазе 59 крылатых ракет "Томагавк". Целью авиаударов названо "сдерживание режима от использования  химического оружия снова".

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Темы: СирияРосcияКанада
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