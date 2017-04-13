Одному из руководителей ГФС Киевской области объявили подозрение

Генпрокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По ее информации, налоговик, действуя в интересах ряда юрлиц, отменил налоговые уведомления, что освободило предпринимателей от уплаты обязательных платежей. Это лишило государственный бюджет поступлений на сумму свыше 12 млн грн.

Заместителю начальника ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно информации на сайте ГУ ГФС Киевской области, заместителями начальника управления являются Елена Фоменко, Евгений Азаров, Михаил Буймистер, Руслан Гришко и Элла Слепян.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года Генпрокуратура проводила обыски в помещении ГУ ГФС в Киевской области, а также на предприятиях, которые в своей деятельности пользовались услугами "конвертационных центров". Во время обысков правоохранители изъяли 5 млн грн, 194 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами управления фискальной службы.

Украинская правда