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Украинская сторона СЦКК: Боевики нарушили очередное прекращении огня

Четверг, 13 апреля 2017, 14:36

Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики нарушают решения трехстороннего контактной группы от 12 апреля о приостановленнии огня.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Несмотря на договоренности, достигнутые во время заседания трехстороннего контактной группы 12 апреля этого года о режиме полной тишины, начиная с 10.00 13 апреля, незаконные вооруженные формирования ОРДО осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Так в СЦКК сообщили, что в четверг, начиная с 10:00 зафиксированы четыре обстрела со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка и Чермалык с применением крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также два раза работал снайпер.

"Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны НЗФ ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - заявили в СЦКК.

"Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства", - добавили в СЦКК.

Украинская правда

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