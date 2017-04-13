НАПК начало полную проверку деклараций еще трех нардепов

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает проводить полную проверку деклараций еще 18 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Соответствующее решение было принято на заседании НАПК, о чем информирует официальный сайт ведомства.



Отмечается, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.



В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 2015 года 8 судей Высшего специализированного суда, 2 прокуроров, судьи Одесского районного суда, представителей Министерства образования и науки, Государственной фискальной службы, председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.



Кроме этого НАПК займется декларациями заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута и 3 народных депутатов: внефракционного Виталия Куприя, Дмитрия Белоцерковца (фракция "Блок Петра Порошенко") и Сергея Дунаева ("Оппозиционный блок").



Как известно, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.



Украинская правда