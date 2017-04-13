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НАПК начало полную проверку деклараций еще трех нардепов

Четверг, 13 апреля 2017, 16:00

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает проводить полную проверку деклараций еще 18 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Соответствующее решение было принято на заседании НАПК, о чем информирует официальный сайт ведомства.

Отмечается, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 2015 года 8 судей Высшего специализированного суда, 2 прокуроров, судьи Одесского районного суда, представителей Министерства образования и науки, Государственной фискальной службы, председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

Кроме этого НАПК займется декларациями заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута и 3 народных депутатов: внефракционного Виталия Куприя, Дмитрия Белоцерковца (фракция "Блок Петра Порошенко") и Сергея Дунаева ("Оппозиционный блок").

Как известно, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

Украинская правда

Темы: НАПКВерховная Рададекларации
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