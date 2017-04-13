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МИД рекомендует украинцам пока не ездить в Египет

Четверг, 13 апреля 2017, 20:53

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Египет.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД рекомендуют пересмотреть планы по посещению Египта в течение трех месяцев в связи с введением в стране с 10 апреля чрезвычайного положения.

"Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в т.ч. "Идил", теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против гражданских лиц, в т.ч. с учетом их религиозной принадлежности", - сообщили в МИД.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, ведомство рекомендует учесть риски и соблюдать ряд советов. В частности, украинцев призывают не ездить на север и в центральную часть Синайского полуострова, а также в пустынные районы западнее долины реки Нил.

Кроме того, дипломаты рекомендуют быть внимательными во время посещения северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

"В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора", - сказано в заявлении МИД

Туристов также просят постоянно мониторить местные СМИ, а также информационные ресурсы МИД Украины и Посольства Украины в Египте, чтобы оперативно получать информацию о том, что происходит в стране.

"Повышенную внимательность рекомендуем проявлять во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников, и по возможности воздерживаться от посещения религиозных святынь.

В случае резкого обострения ситуации необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места проживания", - отметили в МИД.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины рекомендуют незамедлительно обращаться в Посольство Украины в Египте по телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Украинская правда

Темы: МИДЕгипет
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