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Полиция: Пропал судья апелляционного суда

Пятница, 14 апреля 2017, 01:43

В полицию заявили об исчезновении судьи Донецкого апелляционного административного суда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"12.04.2017 в Главное управление Нацполции в Донецкой области поступило обращение от председателя суда о том, что их сотрудник не вернулся из отпуска", - говорится в сообщении.

По информации, распространенной в интернете, его задержали участники незаконных вооруженных формирований.

Следственным управлением ГУНП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Проводится досудебное расследование.

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Темы: полиция
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