Полиция: Пропал судья апелляционного суда
Пятница, 14 апреля 2017, 01:43
В полицию заявили об исчезновении судьи Донецкого апелляционного административного суда.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"12.04.2017 в Главное управление Нацполции в Донецкой области поступило обращение от председателя суда о том, что их сотрудник не вернулся из отпуска", - говорится в сообщении.
По информации, распространенной в интернете, его задержали участники незаконных вооруженных формирований.
Следственным управлением ГУНП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
Проводится досудебное расследование.