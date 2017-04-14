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Сутки в АТО: Боевики 65 раз нарушили перемирие, 2 военных ВСУ ранены

Пятница, 14 апреля 2017, 06:41

За минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим "тишины", в результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Центром огневого противостояния остается Приморское направление. Так, в районе Водяного, по украинским силам боевики били из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

По силам АТО в Широкино сепаратисты стреляли из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия террористы открывали огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы боевики применили в районе Талаковки.

Из гранатометов различных систем сепаратисты били по украинским позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров боевики открывали огонь по украинским позициям под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия были обстреляны силы АТО в Старогнатовке. Снайперы боевиков активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого.

На Донецком направлении по украинским позициям вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Силы АТО в Луганском обстреливали из минометов калибра 82-мм.

По позициям в Опытном боевики били из противотанкового ракетного комплекса, 82-мм минометов, гранатометов и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем сепаратисты обстреливали позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров террористы применили в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра они открывали огонь по ВСУ в шахте "Бутовка".

На Луганском направлении, из гранатометов различных систем боевики били по украинским позициям в Новоалександровке и Катериновке.

Темы: АТОДонбасс
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