Порошенко одобрил создание реестра военнообязанных

Президент Петр Порошенко подписал законопроект о создании Единого государственного реестра военнообязанных.

Как указано на странице законопроекта 2504а-д на парламентском сайте, он возвращен с подписью президента.

16 марта 2017 года Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого государственного реестра военнообязанных, зарегистрированный еще в ноябре 2015 года.

Тогда "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали своих голосов за закон. Одна из главных претензий к документу – что персональные данные военнообязанных будут недостаточно защищены и могут попасть в руки противника или других заинтересованных лиц.

В "Самопомочи" уверяли, что реестр будет хорошо защищен, а сам закон приблизит оборонный сектор Украины к стандартам НАТО.

Государственный реестр будет единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, где хранится информация обо всех военнообязанных (призывниках).

Он будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины.

В реестр внесут не только данные из учетных карточек и личных дел военкоматов, но и сведения из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, Миграционной и Фискальной служб.

Владельцем всей информации будет выступать Министерство обороны, а распорядителем – Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Такая база данных должна помочь ведению военного учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, которые уволены с военной службы и имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих.

Алена Рощенко, УП