Путин за год официально заработал меньше своего пресс-секретаря

Президент России Владимир Путин, согласно декларации, заработал в 2016 году около 8,858 миллиона рублей.

Об этом в пятницу сообщает российское агентство "РИА Новости".

Остальная информация в декларации не изменилась и соответствует представленной за 2015 год, когда Путин задекларировал 8 млн 891 тысяч рублей прибыли.

В собственности Путина указаны земельный участок на 1,5 тыс. кв м, квартира в 77 кв м и гараж (18 кв м).



В его пользовании также квартира в 153,7 кв м и гаражное место на 18 кв м. Вся эта недвижимость находится в России.



В автопарке Путина две раритетных "Волги" (ГАЗ М21 и ГАЗ М21-Р), а также "Нива" и прицеп "Скиф".

В то же время агентство сообщает, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в 2016 году задекларировал 12,8 миллиона рублей прибыли.