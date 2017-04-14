Синоптики предупреждают о заморозках, на Пасху похолодает
Ночью 15 апреля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской областях и на Закарпатье на поверхности почвы заморозки 0-5°.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
При этом в субботу днем на Волыни, в Ровенской, Харьковской и Луганской областях ожидаются дожди, ночью будет дождь также на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.
Дневная температура воздуха на западе и севере будет 11-13 градусов, чем ближе к югу, тем будет теплее – больше всего, до 17 градусов, воздух прогреется в Николаевской и Херсонской областях, а также в аннексированном Крыму.
В воскресенье, на Пасху, похолодает в западных областях, а дожди накроют большинство областей Украины. Без осадков ожидается на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях (хотя ночью там возможны незначительные осадки).
Кроме того, 16 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).
В понедельник, который также будет выходным днем, дожди переместятся на восток Украины, а в центральных областях также похолодает.
Во вторник, 18 апреля, станет еще холоднее, будут дожди на западе и востоке – кое-где дождь с мокрым снегом.
19 апреля, по предварительным прогнозам, на западе сохранится холодная погода, на севере и в центре будет прохладно, сильные дожди или мокрый снег будут и там, и там. На юге и востоке будет теплее.
В Киеве и области в субботу 11-13 градусов, на Пасху чуть теплее, но дожди, а в понедельник ожидается похолодание, но без осадков.
По состоянию на 15:00 пятницы, 14 апреля, в Киеве – 9,2 градуса тепла.
Алена Рощенко, УП