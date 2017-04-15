Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье задержали взяточника из внутренней безопасности ГФС

Суббота, 15 апреля 2017, 11:31

На Закарпатье по подозрению во взяточничестве задержан один из руководителей облуправления внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Об этом сообщили в СБУ 15 апреля.

Установлено, что чиновник совместно с двумя подчиненными требовали 300 долларов у местного коммерсанта.

"За эту сумму ему обещали не препятствовать таможенному оформлению партии импортных товаров. Трех злоумышленников задержали в центре Ужгорода во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

У одного из работников фискальной службы выявлен паспорт гражданина соседней страны.

 
 

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Темы: взяткаЗакарпатьеФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
взятка
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: