На Закарпатье задержали взяточника из внутренней безопасности ГФС

На Закарпатье по подозрению во взяточничестве задержан один из руководителей облуправления внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Об этом сообщили в СБУ 15 апреля.

Установлено, что чиновник совместно с двумя подчиненными требовали 300 долларов у местного коммерсанта.

"За эту сумму ему обещали не препятствовать таможенному оформлению партии импортных товаров. Трех злоумышленников задержали в центре Ужгорода во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

У одного из работников фискальной службы выявлен паспорт гражданина соседней страны.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 УК Украины.