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У ГПУ нет подтверждения о бегстве в РФ четырех экс-"беркутовцев"

Суббота, 15 апреля 2017, 11:58
У ГПУ нет подтверждения о бегстве в РФ четырех экс-беркутовцев

В Генпрокуратуре Украины не располагают подтвержденной информацией о побеге в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук.

"Эта информация сейчас проверяется ... Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они уехали в Россию, нет", - отметил Ковальчук.

Также он добавил, что соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.

Интерфакс-Украина

Темы: ГенпрокуратураМайданРосcия
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