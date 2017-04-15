Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко на следующей неделе посетит Великобританию

Суббота, 15 апреля 2017, 17:48

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию пресс-службы института.

Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самого затребованного типа лидерства, укрепление солидарности, восстановление мира, усиление европейской безопасности и поддержке трансформации Украины", - сообщили в Chatham House.

Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали визита в понедельник.

Европейская правда

Темы: ПорошенкоВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: