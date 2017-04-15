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Штаб АТО: ситуация стабилизировалась

Суббота, 15 апреля 2017, 18:17

Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00 субботы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя - бил из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Чермалыка - из пулеметов крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино - из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, по позициям близ населенного пункта Пески противник применил гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а в районе Каменки бил по украинским воинам из стрелкового оружия. Защитников Опытного враг обстрелял из пулеметов крупных калибров. Вблизи Троицкого активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по защитникам Лобачевого подразделения российско-оккупационных войск вели огонь из автоматических гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - заявили в штабе.

Темы: АТО
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