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Папа Римский Франциск благословил Украину в Пасхальном обращении

Воскресенье, 16 апреля 2017, 14:32

В воскресенье 16 апреля Папа Римский Франциск произнес короткое пасхальное послание Urbi et Orbi, которое завершил упоминанием об Украине.

Текст послания понтифика приводит Радио Ватикана.

Поздравив верующих с Пасхой, Папа заявил о поддержке "тех, кто  активно трудится над тем, чтобы принести облегчение и отраду гражданскому населению в Сирии", вспомнил о христианах Судана, Сомали, ДРК, а завершил речь благословением в адрес Украины.

"Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, все еще угнетенной  кровавым конфликтом, обрести согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, кто страдают от его последствий", - заявил он.

"Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов, Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием", - также подчеркнул понтифик.

Он также заявил о поддержке Господом "...тех, которые вынуждены покинуть свой дом по поводу вооруженных конфликтов, терактов..."

Европейская правда

Темы: церковь
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