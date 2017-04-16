После праздника украинцев ждут дожди и мокрый снег

17 апреля в южных и восточных областях Украины ожидаются дожди, местами сильные, в Карпатах - дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12°тепла, в южной части ночью 3-8?, днём 11-16°.



В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

18 апреля в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается дождь, в центральных, Харьковской, Николаевской областях - сильный дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Ночью в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-6°, на остальной территории температура воздуха 2-7° тепла; днем 3-9° тепла, на юге Левобережья 10-15°.



В Киеве - без осадков. Ночью заморозки 0-3°, днем температура воздуха 6-8° тепла.

Интерфакс-Украина