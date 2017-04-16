Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После праздника украинцев ждут дожди и мокрый снег

Воскресенье, 16 апреля 2017, 17:37

17 апреля в южных и восточных областях Украины ожидаются дожди, местами сильные, в Карпатах - дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков.  

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12°тепла, в южной части ночью 3-8?, днём 11-16°.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

 

18 апреля в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается дождь, в центральных, Харьковской, Николаевской областях - сильный дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-6°, на остальной территории температура воздуха 2-7° тепла; днем 3-9° тепла, на юге Левобережья 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ночью заморозки 0-3°, днем температура воздуха 6-8° тепла.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: