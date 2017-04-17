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Советник президента США обсудил в Кабуле новую стратегию

Понедельник, 17 апреля 2017, 05:56

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер прибыл в Кабул после того, как американские военные сбросили крупнейшую бомбу на объекты исламистов в восточном Афганистане, в результате чего погибло около сотни боевиков.

Об этом пишет Радио Свобода.

Макмастер прибыл в столицу Афганистана 16 апреля для переговоров, в ходе которых администрация Трампа намерена пересмотреть свою политику в Афганистане.

Трамп еще должен пролить свет на более широкую стратегию в Афганистане, где сохраняются около 8400 военнослужащих США. Недавно один из высокопоставленных американских военных в Афганистане заявил, что ему нужно несколько тысяч иностранных войск, чтобы выйти из тупика в войне с талибами.

Пресс-служба президента Афганистана написала в твиттере, что президент Ашраф Гани и Макмастер "обсуждали двусторонние связи, безопасность, контртерроризм, реформы и развитие".

13 апреля США сбросили бомбу GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blast, названную "Матерью всех бомб", на позиции "Исламского государства" в восточной провинции Нангархар. Афганские официальные лица сообщили, что число убитых составляет 94 человека, и утверждают, что жертв среди гражданского населения не было. Гани заявил о своей поддержке бомбардировки, заявив, что она была выполнена в координации с правительством Афганистана. Но некоторые критики назвали это действие "непропорциональным".

Бывший президент Хамид Карзай, убежденный критик Вашингтона и правительства Кабула, назвал Гани "предателем" и заявил, что будет добиваться "вытеснения США" из Афганистана.

"Если правительство разрешило им это сделать, это было неправильно, и оно совершило государственную измену", – заявил Карзай во время публичного мероприятия 15 апреля.

Офис Гани ответил на обвинения Карзая в заявлении, в котором говорится: "Каждый афганец имеет право высказывать свое мнение. Это страна свободы слова".

Организация "Исламское государство" в последние годы проникла в Афганистан, привлекая недовольных пакистанских и афганских талибов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСША
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