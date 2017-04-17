Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Париже акция против Марин Ле Пен завершилась беспорядками

Понедельник, 17 апреля 2017, 06:24

В Париже беспорядками завершилась акция против запланированного на понедельник митинга сторонников прокремлевского кандидата Марин Ле Пен на арене Зенит в 19-м округе города.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет Лига.net.

Демонстранты протестовали против проведения митинга и выкрикивали: "Наши районы не для фашистов", "Солидарность с беженцами", "Фашизм - это гангрена, ее либо удаляешь, либо подыхаешь". В акции приняли участие профсоюзы и представители леворадикальных организаций.

 
 
 
Фото: EPA

Около 50 демонстрантов, одетых в черное и в масках, недалеко от арены Зенит бросали дымовые шашки в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. 

24 марта 2017 года Ле Пен побывала в Москве, где встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. В столице государства-агрессора кандидат в президенты Франции заявила, что санкции против России якобы не нужны и в случае ее победы их нужно будет постараться отменить.

2 апреля во французском Бордо тысячи человек по призыву профсоюзов и левых движений вышли на акцию протеста против лидера Национального фронта. В конце акции произошли несколько столкновений между ее участниками и правоохранителями.

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Франция
Во Франции возросло количество жертв пожара в доме для людей с инвалидностью
Франция осудила антифранцузские беспорядки в Нигере после госпереворота
Во Франции четырех человек обвинили в передаче РФ и Китаю промышленных секретов
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: