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В Латвии начинаются военные учения НАТО

Понедельник, 17 апреля 2017, 07:52

С 17 по 30 апреля на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории проводятся международные военные учения Summer Shield XIV.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, передает Delfi.

В ежегодных международных учениях будут участвовать более 1200 военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.

В Латвии "Summer Shield" проводятся с 2004 года. В прошлом году в учениях участвовало свыше 1300 военнослужащих.

Темы: ЛатвияНАТО
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