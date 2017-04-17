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Украинская сторона СЦКК обвиняет боевиков в обострении конфликта

Понедельник, 17 апреля 2017, 10:59
Украинская сторона СЦКК обвиняет боевиков в обострении конфликта

Украинская сторона СЦКК обвиняет боевиков ОРДЛО в целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

Соответствующее заявление размещено на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми минскими договоренностям, в течение Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения", - говорится в заявлении.

В течение 16 апреле зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ, в том числе с применением запрещенного вооружения: 13 мин калибра 120 мм, 7 мин калибра 82 мм, АГС и стрелкового вооружения.

Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Катериновка, Павлополь и Гнутово.

"По инициативе украинской стороны СЦКК режим "Тишина" заводился 33 раза, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения", - заявила Украинская сторона СЦКК.

В заявлении говорится, что такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении вооруженных провокаций против военнослужащих ВСУ, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

"Несмотря на провокационные действия со стороны боевиков Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей, неуклонно выполняет все взятые на себя обязательства", - подчеркнули в СЦКК.

Темы: АТО
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