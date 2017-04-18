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В НАПК заявили, что проводят 100 полных проверок е-деклараций чиновников

Вторник, 18 апреля 2017, 03:32
В НАПК заявили, что проводят 100 полных проверок е-деклараций чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит около 100 полных проверок электронных деклараций чиновников и 3 тысячи специальных. 

Об этом заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий в эфире канала "112 Украина", передает "УНИАН".

"Полная проверка будет продолжаться по информации относительно всех доходов, движимого и недвижимого имущества... По проверкам, которые происходят сегодня: их около ста полных и 3 тысячи - специальных. Результаты будут объявлены после этих проверок", - отметил он.

При этом Радецкий добавил, что автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась, поскольку необходимые для этого блоки программного обеспечения системы реестра не были разработаны.

Сейчас, по словам Радецкого, НАПК передало более 10 материалов в НАБУ для открытия уголовных производств за несвоевременное представление деклараций.  Он напомнил, что чиновников, которые не успели подать свои декларации до 1 апреля из-за сбоев системы, штрафовать не будут.

Темы: НАПКдекларации
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