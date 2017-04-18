Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд ООН может принять временные меры против Украины, а не только против РФ

Вторник, 18 апреля 2017, 17:08
Суд ООН может принять временные меры против Украины, а не только против РФ

Международный Суд ООН в деле по жалобе Украины против Российской Федерации может наложить ограничения на украинскую сторону – несмотря на то, что ответчиком по делу является РФ.

Об этом говорится в статье "Санкции на обе стороны: каким станет первое решение Гааги по делу "Украина против России" на сайте "Европейской правды".

Как известно, Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций: о финансировании терроризма и о расовой дискриминации (в конвенции говорится также об этнической и других видах дискриминации).

По правилам Суда ООН, на обвиняемую страну также могут быть наложены ограничения еще до начала рассмотрения дела по существу. Суд ООН часто накладывает временные меры на обе стороны процесса, особенно по жалобам, подобным украинской.

"Почти наверняка Суд ООН обяжет Украину соблюдать права национальных меньшинств (ведь россияне в предоставленных в Гаагу документах приводят привычные нам мифы о "притеснениях русскоязычных"). Вполне вероятно, что судьи напомнят как Москве, так и Киеву о недопустимости поддержки террористической деятельности, от кого бы она ни исходила", - говорится в статье.

Согласно одному из предположений, суд может упомянуть как пророссийских боевиков, так и украинские "добровольческие батальоны". Это не означает их приравнивания; это лишь означает, что Киеву придется убедить Гаагу в том, что реформирование добробатов завершено, а нарушителей закона наказывают независимо от того, имеют ли они военный опыт.

Юрист-международник Николай Гнатовский отмечает, что Суд ООН неоднократно подчеркивал, что у него есть полномочия принимать временные меры, частично или полностью отличающиеся от тех, о которых его просили государства.

Так произошло и в 2008 году в деле "Грузия против России", которое больше всего похоже на украинское.

"У Суда есть право принимать временные меры, даже если стороны его об этом не просили, по собственной инициативе (proprio motu). Суд отмечает, что цель временных мер – обеспечить права, которые формируют предмет рассмотрения в деле", - отметил Гнатовский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: