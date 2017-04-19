Украина в ООН отметила нарушения прав людей в ОРДЛО и Крыму

Украинская делегация призвала членов Совбеза ООН при рассмотрении ситуации в оккупированных РФ Крыму и Донбассе обращать особое внимание на соблюдение прав человека на временно подконтрольных агрессору территориях.

С соответствующим заявлением выступил во вторник на заседание СБ ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Компонент прав человека должен быть неотъемлемой частью при рассмотрении Советом решения противоречий и урегулирования конфликтов. Этот подход должен применяться и при рассмотрении Советом вопроса оккупации Крыма и российской военной агрессии в украинском Донбассе", - подчеркнул представитель Украины.

Он отметил, что прошло три года, как Россия незаконно оккупировала Крым.

"Оккупационные власти совершает массовые и систематические нарушения прав человека и стремится уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова - крымских татар, а также других этнических и религиозных групп", - подчеркнул Кислица.

Заместитель главы МИД Украины напомнил, как Генассамблея ООН в своей резолюции 71/205 по правам человека в Крыму и Севастополе подтвердила, что "крымские жители должны пользоваться защитой в соответствии с Женевскими конвенциями и действующими договорами о правах человека". Он обратил внимание, что Миссия наблюдателей ООН неоднократно фиксировала преступления, совершенные во время российской агрессии против Украины.

"Неуважение к правам человека, демократии и верховенству права со стороны авторитарных режимов по отношению к своим гражданам среди прочего предусматривает попытки избежать наказания во время внутренних гражданских войн, как это происходит в Сирии, или же избежать ответственности за попытки незаконного присоединения чужих территорий, как это сделала Россия с Крымом, а также во время ее военной агрессии на Донбассе", - отметил заместитель главы украинского МИД.

Он подчеркнул, что правильный подход в процессе контроля за нарушениями прав человека может способствовать предотвращению вооруженного конфликта. А если такой конфликт уже произошел, соблюдение прав человека способно предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и служить сдерживающим фактором для злодеяний против мирного населения.