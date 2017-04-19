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Боевики ИГИЛ напали на полицейских в Египте

Среда, 19 апреля 2017, 06:27

Боевики ИГИЛ напали на пост полиции на юге Синайского полуострова в Египте.

Об этом пишет Reuters.

Один полицейский погиб и четверо пострадали во время нападения боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте.

"Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на полицейский контрольный пункт в 800 метрах от входа в монастырь, одно из важнейших христианских мест в мире", - говорится в сообщении.

Напомним, в Египте 9 апреля прогремели два взрыва. Первый в городе Танта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а ранения получили 60, второй через несколько часов, в Александрии.

Взрывы произошли возле христианских церквей и унесли жизни десятков людей. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

10 апреля в Египте на три месяца было введено чрезвычайное положение.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в том числе с туристической целью.

Темы: Египеттерроризм
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