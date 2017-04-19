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АТО: Боевики открывали огонь 35 раз, ранены 2 бойца ВСУ

Среда, 19 апреля 2017, 06:50

За минувшие сутки, 18 апреля, враг 35 раз открывал огонь по позициям ВСУ в зоне проведения АТО, двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты ВСУ вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам у Старогнатовки, Талаковки и Широкиного противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя - пулеметы крупных калибров. Под Новотроицким и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении позиции сил АТО в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков и Опытного - вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм враг бил по опорным пунктам ВСУ у Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82 мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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