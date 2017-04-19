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Печати на документах станут не обязательными с 19 июля

Среда, 19 апреля 2017, 10:31

Закон, предусматривающий отмену требования обязательного использования печатей на документах, вступит в силу 19 июля.

Закон опубликован в среду в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступит в силу через 3 месяца после опубликования, передают "Українські новини".

В частности в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу государственной власти.

Государственным органам запрещается требовать наличия печати на документах.

Предусматривается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 гривен).

Как известно, 23 марта Верховная Рада отменила требования об обязательном использовании печатей на документах, а президент одобрил это решение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствобизнес
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