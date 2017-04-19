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В Полтаве мэр едва не подрался с активистами

Среда, 19 апреля 2017, 15:27

Заседание горисполкома в Полтаве 19 апреля завершилось потасовкой, которая едва не переросла в драку.

Об этом сообщает "Укринформ".

Городской голова Александр Мамай попытался покинуть помещение при обсуждении проблемы скандальной пристройки к историческому зданию ансамбля Круглой площади в центре города.

При обсуждении мэр встал со своего места, чтобы выйти из зала, но проход ему заблокировали общественные активисты, требовали созыва внеочередной сессии горсовета.

"Никакой внеочередной сессии не будет, ждите ее не раньше 26 июня", – заявил Мамай.

Началась толкотня, во время которой активисты пытались удержать Мамая. Однако мэру удалось протолкнуться к выходу из зала и закрыться в рабочем кабинете.

Ситуация в Полтаве обострилась после того, как 5 апреля в центре города произошла стычка между общественными активистами и вооруженными охранниками так называемой "арки" на улице Соборности, 27, которую депутаты горсовета разрешили застраивать, несмотря на многочисленные протесты.

Круглая площадь – историческое место в Полтаве, композиционный центр и символ города. Памятник градостроительства и архитектуры национального значения. Основа классического архитектурного ансамбля площади заложена в 1805-1841 годах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Полтава
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