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Один из главарей оккупантов в Крыму за год увеличил состояние в 9 раз

Среда, 19 апреля 2017, 17:43

Глава подконтрольного РФ "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов в 2016 году заработал 83,9 миллиона рублей, что в девять раз больше суммы, заработанной им годом ранее.

Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на российские СМИ.

Из декларации Константинова следует, что он владеет квартирой площадью 95,3 кв.м., пятью нежилыми помещениями и четырьмя легковыми автомобилями (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvett).

У главы "госсовета" также есть прицеп STEMA MT 0751.

Как известно, компания "Консоль ЛТД" и другие фирмы, связанные со спикером Верховной Рады Крыма Владимиром Константиновым, задолжали банкам более миллиарда гривен.

Темы: Крыманнексия
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