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Оболонский райсуд вызывает Януковича

Среда, 19 апреля 2017, 23:15

Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

Cоответствующая повестка о вызове в суд опубликована на портале "Судебная власть Украины", передает Интерфакс-Украина.

"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в документе.

Как известно, уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.

Темы: Януковичсуд
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