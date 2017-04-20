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Сутки в АТО: 18 обстрелов, один военный ВСУ ранен

Четверг, 20 апреля 2017, 06:44

Несмотря на режим "тишины", боевики не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО - за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

На Приморском направлении по украинским позициям в Красногоровке боевики бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного они обстреливали из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов.

По ВСУ в Широкино боевики били из вооружения БМП. Украинские опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово были обстреляны из стрелкового оружия.

На Донецком направлении по позициям сил АТО в районах Каменки и Авдеевки сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие они применили по украинским силам в Луганском и Верхнеторецком.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны силы АТО в Крымском.

"Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбасс
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