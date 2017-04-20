Мариуполь оставят без горячей воды на полгода

Горячая вода в домах мариупольцев, по лучшим подсчетам, появится в начале отопительного сезона, то есть в октябре, а по худшим – в конце года.

Об этом пишет сайт Мариуполя 0629.

Отсутствие горячей воды в Мариуполе вызвало жаркие обсуждения на сессии горсовета 19 апреля. Этот вопрос поднимали несколько раз – и окончательного решения по нему нет.

Как пояснил заместитель городского головы Михаил Когут, для того, чтобы временно решить вопрос, нужно 100 миллионов гривен. Однако вода будет некачественной. Жителям придется платить по 74 гривен за кубометр воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам.

Проблема возникнет с бюджетными организациями, поскольку в бюджете прописано чуть более 6 тысяч гривен за 1000 кубометров газа, а на деле эта сумма составляет 9600 гривен.

Городской голова Вадим Бойченко добавил, что при этом "лимита газа у нас нет, а это значит его придется воровать". Соответственно под угрозой срыва окажется отопительный сезон.

К тому же, над "Мариупольтеплосетью" висит огромный долг. Он составлял 850 миллионов гривен, за год его удалось погасить на 70 миллионов гривен.

"Если нам повезет и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 миллионов гривен, а это всего 8 миллионов гривен в месяц", – сказал мэр.

"Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", – заявил Бойченко.

Создана рабочая группа по решению вопроса с горячей водой в городе. Пока не ясно, в каких домах уже практически все установили бойлеры, а в каких нужно установить "обратку", которая позволит подавать действительно горячую воду.

Сейчас самая главная задача обеспечить бойлерами детские сады, школы и больницы. Для этого разработана специальная программа. Как только бюджету удастся что-то сэкономить, деньги пойдут на покупку приборов для подогрева воды.

Как сообщила начальник управления образования Светлана Добровольская, сейчас бойлерами не оборудованы только 13 детских садов. Чтобы установить в них приборы для подогрева воды, нужен 1 миллион 773 тысяч гривен. Пока воду в этих детских учреждениях греют в пищеблоках.

"В школах такой проблемы с водой нет, но постепенно и здесь будут установлены бойлеры", – сказала Добровольская.