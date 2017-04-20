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Одесситов из-за погоды просят ограничить перемещения по городу

Четверг, 20 апреля 2017, 11:04

Власти Одессы просят горожан в связи с ухудшением погоды не выезжать 20 апреля без особой необходимости и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.

Об этом говорится на сайте городского совета Одессы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях.

Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Темы: Одессапогода
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