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На разминирование военной базы под Балаклеей нужно 2 месяца

Четверг, 20 апреля 2017, 11:55

Министерство обороны рассматривает возможность возвращения военнослужащих в воинскую часть в Балаклее Харьковской области после разминирования территории.

Об эначальник департамента экологической безопасности Минобороны Максим Комиссаров том сообщил "Українським новинам".

"Такая возможность рассматривается", - сказал он.

Комиссаров отметил, что окончательного решения пока нет.

По его словам, для полного разминирования территории военной базы необходимо 2 месяца.

Он также сообщил, что угрозы экологической безопасности для жителей Балаклеи нет.

Как известно, 23 марта на складах боеприпасов под Балаклеей в Харьковской области произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Жителей прилегающих территорий временно эвакуировали.

Пожаром уничтожено около 70% крупнейшего в Украине арсенала оружия.

18 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пиротехники завершили разминирование территории возле Балаклеи.

Темы: Харьковская областьоружиеармияМинобороны
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