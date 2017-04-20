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Турчинов: Россия "маскирует" новое перебрасывание бойцов на Донбасс

Четверг, 20 апреля 2017, 12:19

Российское военное командование увеличивает численность боевых соединений так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины с 35 тысяч до 50 тысяч человек.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время выступления в Киево-Могилянской академии, сообщает "Укринформ".

"Продолжается публично анонсированное увеличение численности 1-го и 2-го армейских корпусов с 35 до 50 тысяч человек", – сказал он.

Турчинов добавил, что это происходит на фоне громкой информационной кампании по набору личного состава, которая, по мнению экспертов, должна "замаскировать перебрасывание на Донбасс кадровых военнослужащих и наемников из России".

"Расширен набор в отдельные военные учебные заведения РФ, курсанты которых привлекаются к ведению боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – добавил секретарь СНБО.

Темы: ДонбассРосcияТурчиновсепаратизмтерроризм
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