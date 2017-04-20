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Парубий: Вопрос о выборах на неподконтрольном Донбассе не стоит

Четверг, 20 апреля 2017, 12:59

Вопрос о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса не стоит в повестке дня Верховной Рады.

Об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает LIGA.net.

"Вопрос о проведении выборов на неподконтрольных территориях сегодня не стоит в повестке дня Верховной Рады", - уточнил он. 

По его словам, без выполнения фундаментальных условий в сфере безопасности не может быть речи о выборах в зоне АТО.

"Пока на оккупированных территориях находятся российские войска, пока границу контролируют российские военные и боевики, мы не можем переходить к политическим вопросам", - заявил спикер.

Также он отметил, что пока на востоке страны находятся российские военные, организовать демократические выборы невозможно.

Темы: Донбассвиборы
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